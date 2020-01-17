هوك: نشيد بقرار لندن بشأن تصنيف حزب الله إرهابي

أكد المبعوث الأميركي إلى ​إيران​ ​براين هوك​، في مؤتمر صحافي للحديث عن اخر التطورات، ان "​النظام الإيراني​ هو مسؤول عن قمع ​المتظاهرين​، وتم تلقي معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع، كاشفاً انه "تم ادراج قائد كبير في ​الحرس الثوري الايراني​ ضمن قائمة ​الإرهاب​، والنجاح يكمن في جعل الثمن باهظا على النظام الإيراني ومن يساعده".

ولفت الى ان "النظام الإيراني أمام أزمة مصرفية كبيرة، والرئيس الايراني ​حسن روحاني​ اعترف بخسارة النظام المادية الهائلة جراء العقوبات"، مشيراً الى ان "​أوروبا​ بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي"، مشيداً بـ"قرار لندن بشأن تصنيف ​حزب الله​ إرهابي".