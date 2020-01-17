أكد المبعوث الأميركي إلى إيران براين هوك، في مؤتمر صحافي للحديث عن اخر التطورات، ان "النظام الإيراني هو مسؤول عن قمع المتظاهرين، وتم تلقي معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع، كاشفاً انه "تم ادراج قائد كبير في الحرس الثوري الايراني ضمن قائمة الإرهاب، والنجاح يكمن في جعل الثمن باهظا على النظام الإيراني ومن يساعده".
ولفت الى ان "النظام الإيراني أمام أزمة مصرفية كبيرة، والرئيس الايراني حسن روحاني اعترف بخسارة النظام المادية الهائلة جراء العقوبات"، مشيراً الى ان "أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي"، مشيداً بـ"قرار لندن بشأن تصنيف حزب الله إرهابي".
كانت هذه تفاصيل خبر هوك: نشيد بقرار لندن بشأن تصنيف حزب الله إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.