أكّد نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن نواف الجباوي، ممثِّلًا قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، خلال حفل إزاحة الستار عن لوحة تذكاريّة وافتتاح مركز التدريب الخاص العائد للواء المشاة الثاني عشر، في ثكنة بهجت غانم - القبة، "أهميّة هذا المركز المتطوّر، في ظلّ الظروف الصعبة الّتي تعاني منها البلاد، والمهمّات الدفاعيّة والأمنيّة الجسيمة الملقاة على عاتق الجيش، الّذي كان وسيبقى ساهرًا على الأمن الحدودي والداخلي في جميع أنحاء لبنان، وتحديدًا في طرابلس الّتي واكبته منذ نشأته ورفدته بخيرة أبنائها؛ فكان لهم دور فاعل في مسيرة المؤسسة العسكرية".
وألقى كلّ من السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ، ورئيس جمعية "مارش" ليا بارودي، كلمتين بالمناسبة، ركّزا فيهما على "أهميّة التعاون المستمرّ مع المؤسسة العسكرية، الّتي يقدّم عناصرها التضحيات في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطن".
في الختام، قدّم ممثل العماد قائد الجيش دروعًا تذكارية للسفير البريطاني وللّذين ساهموا في إنشاء المركز.
كانت هذه تفاصيل خبر إزاحة الستار عن لوحة تذكارية وافتتاح مركز التدريب الخاص للواء المشاة الثاني عشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.