إزاحة الستار عن لوحة تذكارية وافتتاح مركز التدريب الخاص للواء المشاة الثاني عشر

أكّد نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن نواف الجباوي، ممثِّلًا قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​، خلال حفل إزاحة الستار عن لوحة تذكاريّة وافتتاح مركز التدريب الخاص العائد للواء المشاة الثاني عشر، في ثكنة بهجت غانم - ​القبة​، "أهميّة هذا المركز المتطوّر، في ظلّ الظروف الصعبة الّتي تعاني منها البلاد، والمهمّات الدفاعيّة والأمنيّة الجسيمة الملقاة على عاتق الجيش، الّذي كان وسيبقى ساهرًا على الأمن الحدودي والداخلي في جميع أنحاء لبنان، وتحديدًا في ​طرابلس​ الّتي واكبته منذ نشأته ورفدته بخيرة أبنائها؛ فكان لهم دور فاعل في مسيرة ​المؤسسة العسكرية​".

وألقى كلّ من السفير البريطاني في لبنان ​كريس رامبلينغ​، ورئيس جمعية "مارش" ليا بارودي، كلمتين بالمناسبة، ركّزا فيهما على "أهميّة التعاون المستمرّ مع المؤسسة العسكرية، الّتي يقدّم عناصرها التضحيات في سبيل حفظ أمن الوطن والمواطن".

في الختام، قدّم ممثل العماد قائد الجيش دروعًا تذكارية للسفير البريطاني وللّذين ساهموا في إنشاء المركز.