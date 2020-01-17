الجيش: إحالة 4 أشخاص على القضاء المختص لتشكيلهم عصابة تقوم بأعمال نصب واحتيال

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "​مديرية المخابرات​ أحالت على ​القضاء​ المختص كلًّا من: "ص. ح" و"ع. ق" و"ح. ح" و"م. ي"، لتشكيلهم عصابة تقوم بأعمال النصب والاحتيال على لبنانيّين وأجانب".

وأوضحت في بيان، أنّ "بالتحقيق معهم، تبيّن أنّهم يقومون بإيهام أشخاص بتأمين مبالغ نقديّة بالعملة الأميركية مقابل مبالغ أقل من قيمتها، ويعمدون أيضًا إلى إيهام أشخاص آخرين بقدرتهم على تطويع أبنائهم في الجيش، و​تزوير مستندات​ رسميّة مقابل مبالغ ماليّة"، لافتةً إلى أنّ "هؤلاء أقدموا بتواريخ مختلفة على ​إطلاق النار​ باتجاه المدنيّين، كما اعترفوا بتعاطي ​المخدرات​، وانتحال الأوّل صفة رجل دين".