الحريري التقى سفراء اليابان وإيطاليا وبريطانيا

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، إلتقى سفير ​اليابان​ في لبنان تاكيشي اوكوبو، سفير إيطاليا ​ماسيمو ماروتي​ والسفير البريطاني ​كريس رامبلنغ​. إضغط للمزيد

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