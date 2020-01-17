قائد الجيش التقى وفدا من قضاة المحكمة العسكرية وتداول مع سفير فرنسا بعلاقات التعاون بين جيشي البلدين

التقى قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، السفير الفرنسي في لبنان ​برونو فوشيه​ يرافقه الملحق العسكري العقيد Fabrice CHAPELLE، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

كما استقبل وفدًا من قضاة ​المحكمة العسكرية​ الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وتناول البحث شؤونًا قضائيّة.