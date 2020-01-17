قائد الجيش التقى وفدا من قضاة المحكمة العسكرية وتداول مع سفير فرنسا بعلاقات التعاون بين جيشي البلدين

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه يرافقه الملحق العسكري العقيد Fabrice CHAPELLE، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
كما استقبل وفدًا من قضاة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، وتناول البحث شؤونًا قضائيّة.
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