بنك لبنان والخليج أعلن زيادة أمواله الخاصة الاساسية بنسبة 10%

أعلن بنك ​لبنان​ و​الخليج​ ش.م.ل.، في بيان إتمام عملية زيادة أمواله الخاصة الاساسية بنسبة 10% من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity Tier one) كما هي بتاريخ 31/12/2018 وذلك عن طريق مقدمات نقدية ب​الدولار​ الاميركي تم إقرارها والموافقة عليها من قبل ​الجمعية العمومية​ العادية لمساهمي المصرف المنعقدة بصورة إستثنائية بتاريخ 14/01/2020، مشيرا الى أنه يكون بذلك التزم بمتطلبات تعميم ​مصرف لبنان​ الوسيط رقم 532 الصادر بتاريخ 4/11/2019 وعزز أمواله الخاصة للمحافظة على ملاءة عالية إيماناً من مساهميه بإعادة الثقة ب​الإقتصاد اللبناني​.

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