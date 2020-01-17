ولاية كوتاهية التركية أرسلت 7 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى إدلب

أرسلت ولاية كوتاهية التركية، 7 شاحنات محمّلة ب​مساعدات​ إنسانيّة إلى المحتاجين في ​محافظة إدلب​ شمال غربي ​سوريا​. وأشرفت دار الإفتاء في الولاية على جمع المساعدات وإرسالها، في إطار حملة إغاثيّة أطلقتها الأسبوع الماضي تحت عنوان "معًا بجانب إدلب".

جرت مراسم توديع الشاحنات في ميدان "النصر" بحضور والي المدينة عمر طورمان، ومفتيها مصطفى حسين هاظيرلار، وعدد من مسؤولي الولاية.

وفي كلمة كل خلال المراسم، أوضح المفتي هاظيرلار أنّ "المساعدات تتضمّن 50 طنًّا من الدقيق، 30 طنًّا من المواد الغذائية، 25 طنًّا من مستلزمات التنظيف، ألفي بطانية، ألف وسادة، ألف قطعة من الحصير، 430 سريرًا و125 مدفأة".