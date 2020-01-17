أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن "الجيش الفرنسي نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، لتعزيز دفاعاته"، مبينة أن "هذه الخطوة جاءت بعد هجمات أرامكو النفطية في أيلول الماضي".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في كلمة له أمام مجموعة من الجيش الفرنسي، أنه "في شبه الجزيرة العربية والخليج، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام "جاغوار" التي ستسهم في طمأنة المملكة السعودية".
وكانت فرنسا قد اتهمت إيران بتنفيذ الهجوم على منشآت "أرامكو" الذي استخدمت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بمد يد العون للرياض لمنع تكرار هذا العدوان.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الفرنسية: نشرنا رادارات على الساحل الشرقي للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.