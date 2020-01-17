الدفاع الفرنسية: نشرنا رادارات على الساحل الشرقي للسعودية

أعلنت ​وزارة الدفاع الفرنسية​ أن "​الجيش الفرنسي​ نشر منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، لتعزيز دفاعاته"، مبينة أن "هذه الخطوة جاءت بعد هجمات ​أرامكو​ ​النفط​ية في أيلول الماضي".

وكان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، قد أعلن في كلمة له أمام مجموعة من الجيش الفرنسي، أنه "في شبه ​الجزيرة​ العربية و​الخليج​، حيث تتصاعد التوترات، نشرنا في زمن قياسي قوة مهام "​جاغوار​" التي ستسهم في طمأنة المملكة ​السعودية​".

وكانت ​فرنسا​ قد اتهمت ​إيران​ بتنفيذ الهجوم على منشآت "أرامكو" الذي استخدمت فيه طائرات مسيرة و​صواريخ​، وعطل عمل أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم، وتعهدت بمد يد العون للرياض لمنع تكرار هذا العدوان.