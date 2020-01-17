بوريل: لا نستبعد تشكيل بعثة عسكرية أوروبية لمراقبة تنفيذ الهدنة في ليبيا

صرح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية ب​الاتحاد الأوروبي​ جوزيف بوريل، بـ"عدم استبعاد إمكانية تشكيل بعثة عسكرية أوروبية لتنفيذ مهمة مراقبة وقف إطلاق النار في ​ليبيا​، وإذا كان هناك وقف لإطلاق النار في ليبيا، فيجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للمساعدة في تنفيذ هذه المهمة".

وفي حديث صحفي، نوه بوريل بـ"نجاح الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​، على الأقل، في إعداد وقف مؤقت لإطلاق النار بين القوى المتحاربة في ليبيا"، مشيرا إلى "أن روسيا وتركيا عززتا نفوذهما في البلاد على مدى الأشهر الستة الماضية"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة للمضي قدماً في عملية التسوية الليبية التي ستبحث في ​مؤتمر برلين​ المقبل".

هذا وتستضيف ​المانيا​ مؤتمراً حول ليبيا يعقد يوم 19 كانون الثاني الحالي، وذلك بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخراً في ​موسكو​، بحضور ​ممثلين​ عن روسيا وتركيا.