رئاسة كوريا الجنوبية: مسألة التعاون بين الكوريتين تقررها حكومتنا

أعلن المكتب الرئاسي ب​كوريا الجنوبية​، أن تصريحات ​السفير الأميركي​ ​هاري هاريس​، بشأن إخضاع العلاقات بين الكوريتين للتشاور مع ​واشنطن​، "غير مناسبة على الإطلاق"، مشددا على أن "مسألة التعاون بين الكوريتين هي مسألة يجب على حكومتنا أن تقررها".

ويأتي ذلك بعد أن أشار السفير الأميركي في سيول إلى أن "مسألة السماح للكوريين الجنوبيين برحلات سياحية فردية إلى أراضي ​كوريا الشمالية​، تخضع للتشاور بين كوريا الجنوبية و​الولايات المتحدة​".

وكان مون قد أعلن بمناسبة رأس السنة الجديدة، أنه "من الضروري ألا تنظر الكوريتان إلى الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فقط، وأن تعملان على تعزيز التعاون بين الكوريتين مما قد يدفع لإحراز تقدم في الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة".