زكي: أبو الغيط سيمثل جامعة الدول العربية في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن مساعد الأمين العام لـ"​جامعة الدول العربية​" ​حسام زكي​، أنّ "الأمين العام للجامعة العربية ​أحمد أبو الغيط​ تلقّى دعوة وسيشارك في مؤتمر ​برلين​ حول ​ليبيا​، الّذي جرى تحضيره على مدى أكثر من 3 أشهر، وهناك توافق واسع من قبل الأعضاء حول مخطّط الوثيقة الّتي من المقترح توقيعها خلال القمة".

وعن موقف الجامعة إزاء التدخل العسكري التركي في ليبيان لفت في حديث صحافي، إلى أنّ "موقف "جامعة الدول العربية" كان دائمًا معارضًا لأي تدخّل أجنبي في ليبيا، وهو لم يتغيّر".

يُذكر أنّ برلين تستضيف مؤتمرًا حول ليبيا يعقد يوم 19 كانون الثاني الحالي، وذلك بعد المحادثات الليبيّة - الليبيّة الّتي جرت مؤخّرًا في ​موسكو​، بحضور ممثّلين عن ​روسيا​ وتركيا.