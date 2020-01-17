الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في إدلب فشل في حماية المدنيين

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، في بيان لها، لـ"وقف فوري للقتال في إدلب بسوريا"، معتبرة أن "وقف إطلاق النار الأخير في سوريا فشل مرة أخرى في حماية المدنيين".
هذا وكانت قد اعلنت الأمم المتحدة قبل ايام ان "نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال، فروا منذ أوائل كانون الثاني الماضي، لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم القوات الحكومية السورية المدعوم من روسيا، على محافظة إدلب التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة".
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