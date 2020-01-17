الكرملين: بوتين وميركل يبحثان مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن ​الكرملين​ أن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ والمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، بحثا هاتفيا المسائل المتعلقة بمؤتمر برلين حول ليبيا المزمع في 19 من كانون الثاني الحالي. هذا وتستضيف المانيا المؤتمر بعد المحادثات الليبية - الليبية، التي جرت مؤخرا في موسكو، برعاية روسيا وتركيا. وكانت ميركل قد أعلنت عن قائمة تضم 11 دولة لحضور المؤتمر، ووجهت الدعوات بشكل رسمي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، للولايات المتحدة، و​بريطانيا​، و​فرنسا​، و​الصين​، وروسيا، و​الإمارات​، و​إيطاليا​، و​الكونغو​، ومصر، والجزائر وتركيا.

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