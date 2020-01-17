ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن موظفا في وزارة الخارجية الأميركية، أعرب عن قلق بلاده من أن "سلطات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور، قد منحت حق اللجوء إلى المعارضين العسكريين، والمعارضين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية، والذين يدعمون حزب الله ويتعاطفون معه، وهذا ببساطة غير مقبول"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا في 20 من كانون الثاني، حيث سيحضر مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب".
وكان بومبيو اتهم العام الماضي السلطات الإيرانية بالتأثير على سكان فنزويلا ودول أخرى في أميركا اللاتينية، مشيرا إلى نشاط "حزب الله" في هذه المنطقة. وردا على اتهام بومبيو، نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن تكون لدى بلاده أي علاقة مع حزب الله اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: قلقون من منح سلطات مادورو حق اللجوء لداعمين لحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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