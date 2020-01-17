خارجية أميركا: قلقون من منح سلطات مادورو حق اللجوء لداعمين لحزب الله

ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن موظفا في ​وزارة الخارجية الأميركية​، أعرب عن قلق بلاده من أن "سلطات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور، قد منحت حق اللجوء إلى المعارضين العسكريين، والمعارضين من ​القوات المسلحة​ الثورية الكولومبية، والذين يدعمون ​حزب الله​ ويتعاطفون معه، وهذا ببساطة غير مقبول"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا في 20 من كانون الثاني، حيث سيحضر مؤتمرا حول ​مكافحة الإرهاب​".

وكان بومبيو اتهم العام الماضي ​السلطات الإيرانية​ بالتأثير على سكان ​فنزويلا​ ودول أخرى في ​أميركا اللاتينية​، مشيرا إلى نشاط "حزب الله" في هذه المنطقة. وردا على اتهام بومبيو، نفى الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ أن تكون لدى بلاده أي علاقة مع حزب الله اللبناني.