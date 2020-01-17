زكي: أبو الغيط سيمثل جامعة الدول العربية في مؤتمر برلين حول ليبيا

أعلن مساعد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​حسام زكي​، أن "هناك توافقا واسعا حول محتوى الوثيقة المقترح توقيعها في ​مؤتمر برلين​، حول ​ليبيا​، من قبل الأعضاء"، مشيراً الى ان "الأمين العام ​أحمد أبو الغيط​ تلقى دعوة وسيشارك في المؤتمر، والمؤتمر جرى تحضيره على مدى أكثر من 3 أشهر وهناك توافق واسع من قبل الأعضاء حول مخطط الوثيقة التي سيتم توقيعها خلال القمة"، لافتاً الى ان "موقف جامعة الدول العربية كان دائما معارضا أي تدخل أجنبي في ليبيا، وهو لم يتغير".

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