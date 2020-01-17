الدفاع العراقية تحيل قائد طيران الجيش على التقاعد بسبب وصوله إلى سن التقاعد

أعلنت ​وزارة الدفاع​ العراقية عن "احالة قائد طيران ​الجيش​ الفريق أول ركن طيار حامد المالكي على التقاعد، وتكليف ​اللواء​ الركن سمير زكي بقيادة طيران الجيش"، مشيرةً الى ان "المالكي أحيل على التقاعد بسبب وصوله إلى سن التقاعد القانوني".

هذا وقررت وزارة الدفاع في كانون الاول الماضي، "إحالة قائد القوة الجوية ​أنور حمه​ أمين، و57 ضابطا على التقاعد لبلوغهم السن القانوني".