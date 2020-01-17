خارجية تركيا: تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية أمر بعيد عن الواقع

ركّز المتحدث باسم ​وزارة الخارجية التركية​ حامي أقصوي على أنّ "تحويل منتدى غاز شرق المتوسط المنعقد في العاصمة المصرية ​القاهرة​، إلى منظمة دوليّة، بعيد عن الواقع"، لافتًا إلى أنّ "الدول الأعضاء في المنتدى اجتمعت في القاهرة، للتوقيع على ميثاق لتحويل المنتدى إلى منظمة دولية".

وأوضح في بيان، أنّ "إنشاء المنتدى جاء بدوافع سياسيّة لإخراج ​تركيا​ من معادلة الطاقة في شرق المتوسط"، مبيّنًا أنّه "لو كان الهدف الحقيقي من المنتدى هو التعاون، لتمّت دعوة كلّ من تركيا وشمال ​قبرص التركية​ إليه". وأكّد أنّ "إنشاء مثل هذه التكتلات ضدّ تركيا وقبرص التركية، لن يساهم في تحقيق السلام والتعاون في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "أي مبادرة تتمّ في شرق المتوسط دون وجود تركيا وقبرص التركية فيها، لن يكتب لها النجاح".

وذكر أقصوي أنّ "تركيا ستواصل بإصرار حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في ​البحر المتوسط​، إضافة لحقوق ومصالح القبارصة الأتراك".