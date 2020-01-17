تصفيات كأس العالم.. المنتخب النسوي يمطر شباك مضيفه المصري بخماسية

تغلب المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية لأقل من 20 سنة، اليوم الجمعة، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، على مضيفه المصري، برسم ذهاب الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وافتتحت العناصر الوطنية حصة التسجيل بعد مرور 6 دقائق على ضربة بداية المباراة التي احتضنها ملعب “بيتروسبورت” بالعاصمة المصرية القاهرة، عن طريق جيهان البرشي، قبل أن تعدل نادين غازي الكفة لمصر في الدقيقة 32، من ركلة جزاء.

واستعادت زينب الرضواني التقدم من جديد للمغرب، بتوقيعها ثاني الأهداف في الدقيقة 37، قبل أن تضيف زميلتها فاطمة بريمة دقيقة بعد ذلك الهدف الثالث، منهية الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني بثلاثة أهداف لواحد.

وواصلت “لبؤات الأطلس” في الجولة الثانية من اللقاء، مسلسل زيارة الشباك المصرية، حيث رفعت صفاء بنوك الحصة إلى أربعة أهداف عند الدقيقة 50، قبل أن تحرز ندى عماد الهدف الثاني للمنتخب المصري دقيقتين بعد ذلك، ثم قلصت زميلتها دنا ندى الفارق بتوقيعها الهدف الثالث عند الدقيقة 66، بينما اختتمت ضحى أحمامو خماسية النخبة الوطنية في الدقيقة 90.