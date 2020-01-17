بعد فسخ عقده مع “لوصيكا”.. ماتياس يعزز صفوف اتحاد طنجة

واصل فريق اتحاد طنجة لكرة القد، تعزيز صفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بضمه، اليوم الجمعة، المدافع الإيفواري، كاسي ماتياس.

ووقع ماتياس في كشوفات “فارس البوغاز” عقدا مدته 6 أشهر، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ عقده مع فريقه السابق، أولمبيك خريبگة.

وبانضمام المدافع الإيفواري، يكون اتحاد طنجة قد رفع عدد تعاقداته في “المركاتو” الشتوي الجاري، إلى 7 لاعبين، بعدما تعاقد مع سفيان المودن، ومحمد الشيبي، وتوفيق إجروتن، وعبد الغني معاوي، بالإضافة إلى إبراهيم البزغودي، والبرتغالي كارلوس فورتيز.

يذكر أن اتحاد طنجة يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية، برصيد 10 نقاط، جمعها من فوزين، و4 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 6 مناسبات.