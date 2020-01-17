البطولة الاحترافية.. التقدم في الترتيب هاجس الدفاع والسريع

يستقبل، مساء اليوم الجمعة، فريق الدفاع الحسني الجديدي على أرضية ملعب العبدي، ضيفه سريع واد زم، لحساب مباريات الأسبوع الثالث عشر من البطولة الاحترافية.

ويبحث الفريقان عن الخروج بنقاط المباراة كاملة من أجل التقدم في جدول الترتيب، علما أن الدفاع يتقدم بنقطة وحيدة عن السريع.

ويحتل “فارس دكالة”، المنقوص من مواجهتين، الرتبة الثامنة برصيد 16 نقطة، جمعها الفريق من 4 انتصارات، و4 تعادلات، مقابل تعرضه لهزيمتين.

وأحرز الخط الأمامي للفريق الدكالي 10 أهداف، في حين اهتزت شباك زملاء المهدي قرناص خلال 7 مناسبات، كأقوى خط دفاع في البطولة.

ويأتي سريع واد زم في المركز العاشر بمجموع 15 نقطة، حيث فاز بـ5 مباريات، وتعادل في 3، بينما مني بالهزيمة في 5 لقاءات، ووقع خط هجومه 12 هدفا، مقابل استقبال مرماه 10 أهداف.