السودان: إغلاق مطار الخرطوم الدولي بعد حادثة التمرّد المسلح في مقر للاستخبارات

أغلقت السلطات السودانية، الثلاثاء، مطار الخرطوم الدولي كإجراء احترازي بعد وقوع إطلاق نار في معسكرين تابعين لجهاز المخابرات، فتم إغلاق الطرقات المؤدية إليهما، وفق شهود عيان، وتم القبض على مجموعة من الجنود المتمردين من هيئة العمليات التابعة للاستخبارات.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أنها حالة احتجاج من قبل بعض منسوبي هيئة العمليات التابعة للجهاز، بسبب اعتراضهم على «قيمه المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة» بعد قرار إحالتهم للتقاعد ضمن إطار إعادة هيكلة جهاز المخابرات.

وبحسب وكالة «رويترز» فإن قوات الأمن أغلقت الطريق المؤدي إلى أحد المبنيين. ويقع الحي الذي تردد فيه دوي إطلاق الرصاص بالقرب من مطار العاصمة.

وفي السياق أكد وزير الإعلام السوداني في بيان بثه التلفزيون الرسمي أن ما حدث «حركة احتجاج محدودة»، مشيرًا إلى أن «القوات المسلحة والقوات النظامية تتعامل مع الموقف وتعمل على تأمين الشوارع».

وأوضح أنه «لم تحدث أي إصابات بين المواطنين أو القوات النظامية من جراء الاحتجاج»، مضيفًا أن «الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الوحدات (المتمردة) بتسليم أنفسهم وسلاحهم للقوات النظامية».

وأعلن أن «القوات المسلحة والقوات النظامية تطمئن الشعب بأنها قادرة على حسم (التمرد) وتأمين المواطنين والمنشآت».

وناشد وزير الإعلام المواطنين «بالابتعاد عن المواقع وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف».

كذلك أفاد بيان عن المخابرات السودانية أنه في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات، اعترضت مجموعة منهم على قيمة المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة.

وقال البيان إنه سيعمل على تقييم ومعالجة الأحداث وفقًا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد، وجاء هذا البيان لينفي ما تم تداوله من أنباء عن وجود حالة تمرد في صفوف القوات التابعة لهيئة العمليات في الاستخبارات في العاصمة السودانية الخرطوم.



تجمع المهنيين يرفض الفوضى

بدوره حث تجمع المهنيين السودانيين، الناس على البقاء في منازلهم حتى تتم تسوية الاضطرابات.

وقال إنه يرفض «أي محاولة لإثارة الفوضى وترويع المواطنين ونشر الأسلحة»، وطالب الدولة بالتدخل الفوري.

كما أفاد التجمع بوجود تعتيم مفاجئ في وسائل الإعلام الحكومية. ودعا جميع السودانيين والأجانب إلى الابتعاد عن جميع المناطق العسكرية «تحسبًا لوقوع اشتباكات مسلحة قد تحدث بسبب التوترات الشديدة».

