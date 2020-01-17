2020-01-17 | 16:25 315 مشاهدة تعرض المرجع الديني الاعلى سماحة السيد علي السيستاني لإلتواء في الرجل اليسرى، ادى إلى كسر في عظم الفخد، تم على اثره إجراء عملية جراحية لسماحته. مصدر طبي في النجف الاشرف، اعلن نجاح العملية التي اجراها فريق طبي عراقي قائمة الترند في مكع التواصل تويتر ويعد السيد السيستاني المرجع الديني الاعلى في العراق، وصاحب الفضل الاكبر في كثير من المواقف. وخاصةً في حزيران يونيو عام ٢٠١٤ عندما كانت بغداد تعيش احلك ايام ايامها. بعد أن زحف الدواعش نحوها. في تلك الظروف الصعبة تمكى صوت واحد فقط من إنقاذ العراق. سماحة السيد علي الحسيني السيستاني عندما اتلقى فتوى الجهاد، والتي وجدت لها صدى في قلوب وعقول العراقيين، الذين خرجوا بالملايين ملبين الفتوى.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو...العراقيون يتضرعون للدعاء لحفظ السيد السيستاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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