'أميركا رحبت بالفكرة'.. العراق يفاتح ثلاث دول لتوقيع اتفاقات شراكة

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "الحكومة فاتحت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات شراكة، تتعلق بالبنى التحتية والإنتاج المباشر وتطوير القطاع الزراعي إضافة إلى قطاعات أخرى".وأضاف، أن "الجانب الأميركي رحب بالفكرة ووعد بدراستها والرد عليها"، مشيراً إلى أن "العراق لديه اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مختلف المجالات لكنها تحتاج الى حراك دبلوماسي لتفعيلها".

ووصل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في (19 أيلول 2019)، إلى الصين على رأس وفد حكومي كبير في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وقع خلالها مذكرة تفاهم في عدة مجالات.

وتشكل حسب الحكومة العراقية، إطاراً للتعاون المشترك بين الجانبين تقوم الصين بموجبه بمشاريع إعمار متنوعة مقابل كميات من النفط العراقي.