'أميركا رحبت بالفكرة'.. العراق يفاتح ثلاث دول لتوقيع اتفاقات شراكة

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، عن مفاتحة العراق لأميركا واليابان وكوريا الجنوبية لتوقيع اتفاقات شراكة، مشيراً إلى أن واشنطن "رحبت بالفكرة".
وأضاف، أن "الجانب الأميركي رحب بالفكرة ووعد بدراستها والرد عليها"، مشيراً إلى أن "العراق لديه اتفاقية الاطار الاستراتيجي في مختلف المجالات لكنها تحتاج الى حراك دبلوماسي لتفعيلها".
ووصل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، في (19 أيلول 2019)، إلى الصين على رأس وفد حكومي كبير في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وقع خلالها مذكرة تفاهم في عدة مجالات.
وتشكل حسب الحكومة العراقية، إطاراً للتعاون المشترك بين الجانبين تقوم الصين بموجبه بمشاريع إعمار متنوعة مقابل كميات من النفط العراقي.
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