مقرب من الصدر يعلق بشأن 'التظاهرات المليونية'

وقال العراقي في منشور، أطلعت عليه الخليج 365، إن تظاهرات يوم الجمعة المقبل، "مليونية لكنها يجب أن لا تكون كسابقاتها بل أكبر واكثر عدداً لأنها تحدد مصير الوطن وسيادته واستقلاله وحريته".

وأضاف :"شكراً لمن يساند وطنه، والغفران لمن لا يساند وطنه"، مذيلاً المنشور بهاشتاك "#زحف_مليونية نحو #السيادة_والاستقلال".



وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم، الثلاثاء الماضي، إلى تظاهرة مليونية سلمية موحدة تُندد بالوجود الأمريكي وبانتهاكاته.