روحاني: معنوياتنا ارتفعت للمقاومة وظروفنا ستتحسن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجمعة، إن معنويات الإيرانيين "للمقاومة أمام الاعداء قد ارتفعت"، معتبراً أن ظروف البلاد سوف تتحسن.
وذكر روحاني في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن "معنويات الشعب اليوم ارتفعت للمقاومة لأن العدو فرض كل ضغوطه على الشعب".
وأضاف، أن "الشعب أثبت صموده وثباته أمام العدو وسيكون كذلك مستقبلاً أيضاً"، متابعاً أن "ظروف البلاد ستتحسن في المستقبل، حللنا العقد في الكثير من القضايا بحضور ودعم الشعب".
وأضاف، أن "الشعب أثبت صموده وثباته أمام العدو وسيكون كذلك مستقبلاً أيضاً"، متابعاً أن "ظروف البلاد ستتحسن في المستقبل، حللنا العقد في الكثير من القضايا بحضور ودعم الشعب".
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