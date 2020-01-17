الدفاع تعلن القبض على 'إرهابي خطير' في بلدروز

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن ديالى الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع (ف٢ لمش٢٠ فق٥) ألقت القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطيرة الذي ينتمي إلى عصابات داعش الارهابية في منطقة الندا التابعة الى قضاء بلدروز".وأضافت أن "الإرهابي نفذ العديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت القوات الامنية في محافظة ديالى ابرزها زرع العبوات الناسفة والمشاركة في هجوم مسلح استهدف نقاط تفتيش تابعة للقوات الأمنية"، مبينة أنه "تم الاعتقال استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة".

وأوضحت الوزارة، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد الميدانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع مفارز أمنية مشتركة ألقت القبض على (٤) مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة وذلك من خلال تواجده في مناطق متفرقة من العاصمة".



وبينت، أن "مفارز مديرية استخبارات وامن ميسان الميدانية التابعة الى المديرية اعلاه تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء صادره بحقة مذكرة قبض وفق المادة (٢٨١) لقيامه بتزوير العملة في محافظة ميسان"، مؤكدة أنه "تم احالته الى الجهات المختصة لاكمال التحقيق معه".