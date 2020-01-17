أبدت نقابة المعلمين فرع ذي قار، الجمعة، أسفها لما تعرضت له مدارس بالمحافظة من "اعتداءات متكررة" على مدى ثلاثة أشهر، كذلك أدانت ما تعرض له مشرفون تربويون ومدراء مدارس وممثلون للنقابة كانوا مجتمعين في قاعة الإعداد والتدريب من قبل "شباب لا تُعرف أهدافهم". وطالبت النقابة الحكومة المحلية والقوات الأمنية بأخذ دورها في حماية المدارس والتربويين والطلبة وتأمين مباشرة إدارات المدارس والمعلمين بالدوام "حسب الاتفاق الذي تم مع المتظاهرين السلميين في ساحة الحبوبي".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نقابة معلمي ذي قار تطالب الأجهزة الأمنية بتأمين مباشرة المدارس بالدوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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