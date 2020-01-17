روسيا: ست مقاتلات أف 35 أمريكية كانت بالأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، أن ست مقاتلات أف 35 أمريكية كانت في الأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وأضاف أن "ست مقاتلات إف-35 أمريكية كانت في الأجواء الإيرانية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية".
وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 3 يناير، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.
وكان الجيش الإيراني أعلن في بيان تلاه التلفزيون الرسمي، السبت الماضي، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران الأسبوع الماضي حلقت قرب موقع عسكري حساس تابع للحرس الثوري وأُسقطت دون قصد، نتيجة "خطأ بشري".
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