الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في مؤتمر برلين

وذكر الكرملين في بيان، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن "بوتن سيزور برلين في 19 يناير للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا".

يذكر أن موسكو احتضنت قبل أيام، محادثات بشأن ليبيا شهدت توقيع حكومة الوفاق على اتفاق وقف إطلاق النار، لكن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع الاتفاق.

