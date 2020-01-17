الكرملين يؤكد مشاركة بوتين في مؤتمر برلين

أعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن سيشارك في المؤتمر الرامي لإحلال السلام في ليبيا، الذي تستضيفه مدينة برلين الألمانية، الأحد.
وذكر الكرملين في بيان، بحسب "سكاي نيوز عربية"، أن "بوتن سيزور برلين في 19 يناير للمشاركة في المؤتمر الدولي بشأن ليبيا".
يذكر أن موسكو احتضنت قبل أيام، محادثات بشأن ليبيا شهدت توقيع حكومة الوفاق على اتفاق وقف إطلاق النار، لكن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع الاتفاق.
يذكر أن موسكو احتضنت قبل أيام، محادثات بشأن ليبيا شهدت توقيع حكومة الوفاق على اتفاق وقف إطلاق النار، لكن قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع الاتفاق.
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