أزمة بأوكرانيا بعد تسريب مكالمة لرئيس الوزراء ينتقد زيلينسكي

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأجهزة الأمنية، الجمعة، على معرفة المسؤول عن تسجيل اجتماع جرى في مكتب رئيس الوزراء أوليكسي جونشاروك دون علمه وتحديد الأطراف التي حضرت الاجتماع.



وقال مكتب زيلينسكي في بيان إن الرئيس أشار أيضا إلى ضرورة وضع إجراءات لتحسين سبل حماية المعلومات من أجل تجنب أي حوادث مستقبلية مماثلة.

وقدم جونشاروك استقالته، اليوم الجمعة، بعد تداول تسجيل صوتي يشير إلى أنه انتقد الرئيس لكنه أشار بعد ذلك على ما يبدو إلى أنه قد يظل في منصبه.

التسجيل المسرب

تسجيل التصريحات المفترضة التي نُشرت هذا الأسبوع تمت خلال اجتماع غير رسمي عُقد في ديسمبر/كانون الأول بين وزراء وكبار المسؤولين من المصرف الوطني.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن المشاركين ناقشوا كيفية شرح التطورات الاقتصادية الأخيرة لزيلينسكي، والذي كان ممثلاً كوميديًّا ولا يمتلك خبرة سياسية عندما حقق فوزاً مفاجئًا في انتخابات العام الماضي.

وبحسب التقارير، سُمع صوت جونشاروك وهو يقول إنه يجب شرحها بشكل مبسّط نظراً إلى أن فهمه للاقتصاد "بدائي".

وتعليقاً على التسجيل الذي أثار نشره أزمة سياسية في أوكرانيا، كتب جونشاروك أن "مضمونه خلق بشكل مصطنع فكرة أنني وفريقي لا نحترم الرئيس".

وقال: "هذا الأمر غير صحيح" مضيفاً "وصلت إلى هذا المنصب لتنفيذ برنامج الرئيس".

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وذكرت تقارير إعلامية منذ تسرّبت التسجيلات، الأربعاء، أن جونشاروك قدّم استقالته، لكن مكتبه نفى الأمر حينها.

ورجحت مصادر بمكتب الرئيس زيلينسكي أنه يعتزم رفض الاستقالة المقررة لرئيس وزرائه، بحسب صحيفة "زيركالو نيديلي" ومقرها كييف، ولم يعلق مكتب الرئيس بشكل رسمي على أنباء رفض الاستقالة.

أصغر رئيس وزراء سنا

أصبح جونشاروك رئيس الوزراء الأصغر سنًّا في تاريخ أوكرانيا بعدما عيّنه زيلينسكي بالمنصب في أغسطس/آب في ظل اقتصاد يعاني من الجمود.

وسارع النواب إلى المصادقة على تعيين جونشاروك إذ إن حزب زيلينسكي -"خادم الشعب"- يحظى بأغلبية في البرلمان.

وتوافق تعيينه مع تعهّدات زيلينسكي بضخ دم جديد في الساحة السياسية الأوكرانية التي تعاني من الركود.





وحل مكان فولوديمير غرويسمان (41 عاما) الذي قدّم استقالته بعدما تم تنصيب زيلينسكي في مايو/أيار.

ولم يكن جونشاروك، المحامي الشاب الذي لم يملك أي خبرة فعلية في الحكومة، معروفًا كثيراً لدى تعيينه.

ويعد جونشاروك الذي درس القانون والإدارة العامة قبل المشاركة في تأسيس شركة محاماة عندما كان في سن الرابعة والعشرين من أنصار إدخال إصلاحات اقتصادية ليبرالية.

وقبل تعيينه في منصب نائب مدير مكتب الرئيس لدى وصول زيلينسكي إلى السلطة، كان يدير على مدى عدّة سنوات منظمة غير حكومية يموّلها الاتحاد الأوروبي تعمل على تحسين البيئة التجارية في أوكرانيا.