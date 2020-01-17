أحكام بالسجن ضد 6 يمينيين متطرفين في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة ألمانية بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و10 أشهر و6 أعوام ضد 6 أعضاء من خلية "الزمالة الحرة في دريسدن" اليمينية المتطرفة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة دريسدن، الجمعة، هذه الأحكام ضد 5 رجال وامرأة، وهي التي حصلت على أقل عقوبة.

وكان الـ6 المدانون يحاكمون بتهم تتعلق بالمشاركة في تنظيم إجرامي وتكدير السلم العام والتسبب في إصابات جسدية خطيرة وتنفيذ تفجيرات.

وتم تأسيس الخلية عام 2015، وكانت تمارس العنف ضد الأجانب وخصوم سياسيين وأفراد شرطة.