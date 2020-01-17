بعد نقلها خطبة خامنئي.. مغردون يصبون غضبهم على "الجزيرة" القطرية

على نحو استثنائي صعد المرشد الإيراني علي خامنئي المنبر ليخطب الجمعة لأول مرة منذ 8 سنوات، في أحد مساجد طهران، لكن ما بدا أكثر مدعاة للدهشة أن تكون قناة "الجزيرة" القطرية منبرا لنقل صوته.

واعتبر نشطاء ومغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اهتمام الجزيرة بخطبة خامنئي فصلا جديدا من فصول "شق الصف العربي" من جانب الدوحة.

وأضاف مغردون أن قناة "الجزيرة" القطرية بعد نقلها لخطبة خامنئي من طهران على الهواء مباشرة، أصبحت منصة لاختراق العالم العربي.

فمن جانبه، غرد الأمير سطام بن خالد آل سعود قائلا: "الجزيرة أصبحت منبرا تنقل فيه حتى خطب المساجد في إيران بهدف الترويج لها وإعطاء خامنئي منصة لاختراق العالم العربي.. سود الله وجوهكم".

وكتب الإعلامي السعودي محمد حبيان قائلا: "قناة الجزيرة تنقل خطبة الجمعة للمرشد الإيراني علي خامنئي (..) شيء عجيب!!".

من ناحية أخرى، أعرب المحلل السياسي يوسف الديني -في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"- عن تعجبه من نقل الجزيرة لخطبة خامنئي من طهران، قائلا: "قناة الجزيرة تنقل خطبة خامنئي.. لا تعليق".

وتساءل مدير مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر، في تغريدته، قائلا: "هل تصبح قطر المحافظة الـ32 الإيرانية؟ (..) بعد ما كانت إخبارية سياسية أصبحت ناطقة باسم المرشد علي خامنئي للشعوب العربية".

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وكتب الإعلامي العراقي عامر إبراهيم: "خامنئي يلقي خطبة الجمعة باللغة العربية في محاولة يائسة لاستعادة التأثير المفقود من عقول الشباب العربي في العراق ولبنان وغيرهما".

من جانبه، كتب الإعلامي السعودي محمد حبيان قائلا: "قناة الجزيرة تنقل خطبة الجمعة للمرشد الإيراني علي خامنئي بدلاً من نقلها لصلاة المسلمين.. شيء عجيب‼".

وقال الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس: "قدم خامنئي بخطبته اليوم خدمة جليلة لكل من يكره الملالي، فتشدده وتخبط خطابه واعترافه بأن الحرس الثوري (هم مقاتلون بلا حدود) وهجومه على الأوروبيين، وكل ما تضمنه خطابه يؤكد لأعداء الملالي أن خامنئي في طريقه لقيادة وطنه لكارثة وانهيار قريب.. كان البعض يتوقع خطابا تصالحيا مع مصالح شعبه".

وكانت آخر مرة صعد فيها خامنئي المنبر ليخطب الجمعة، عام 2012، للرد على بيان الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما، الذي قال إن جميع الخيارات مطروحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وجاء صعود خامنئي للمنبر هذه المرة بعد أسبوعين من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا، في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

واضطرب النظام الإيراني بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، ثم قيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أوكرانية بصاروخ قصير المدى، ما أسفر عن مقتل 176 على متنها.

وتعتبر صلاة الجمعة في طهران المنبر التقليدي لنشر رسالة النظام للأتباع والإعلام والبيروقراطية الحكومية.. وتتم عملية إعداد الخطب في جميع المدن الإيرانية من قبل مكتب مركزي تحت إشراف خامنئي، يدعى "مجلس التنسيق لأئمة الجمعة".