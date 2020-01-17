رئيس جواتيمالا الجديد يتمسك بقرار سلفه نقل سفارة بلاده للقدس

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وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2020/1/17 05:20 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الجديد لجواتيمالا أليخاندرو جياماتي
أكد الرئيس الجديد لجواتيمالا أليخاندرو جياماتي، الخميس، أن بلاده ستُبقي سفارتها لدى إسرائيل، في القدس "مهما حصل"، وذلك بعد 3 أيام فقط من توليه الحكم.
وأعلن الرئيس اليميني الذي تسلّم مهامه، الثلاثاء، أنه لن يغيّر موقف سلفه جيمي موراليس الذي افتتح في 16 مايو/آيار 2018 سفارة جواتيمالا الجديدة في القدس وحذا بذلك حذو الولايات المتحدة التي نقلت سفارتها إليها قبل يومين من ذالك التاريخ.
وجواتيمالا والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان اللذان نقلا سفارتيهما من تل أبيب إلى القدس.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية وضمتها عام 1967 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبر إسرائيل القدس بشقيها عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وتتفق غالبية دول العالم على أنّ وضع القدس يجب أن يتم تحديده عبر مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية.
يذكر أن جواتيمالا كانت من بين الدول التسع التي صوتت بالرفض خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على قرار عدم تغيير وضعية القدس، فيما صوتت 128 دولة بتأييد القرار وامتنعت 35 دولة عن التصويت.
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