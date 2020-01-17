شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تطالب دول الترويكا بتحسين سلوكها حيال الاتفاق النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020 الخليج 365 طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول الترويكا الأوروبية بتحسين سلوكها حيال إيران والاتفاق النووي، مبديا رفضه لتنفيذ (بريطانيا – فرنسا – ألمانيا) تهديداتها بشأن اللجوء إلى آلية فض النزاع لحل أزمة الاتفاق النووي.

Advertisements وجاءت تصريحات ظريف خلال زيارته نيودلهي، للمشاركة في المنتدى الخامس للحوار الدولي “رايسينا”، وعقب لقائه المفوض الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيف بوريل. وقد أشار ظريف للمسؤول الأوروبي إلى أخطاء وتقاعس أوروبا عن تنفيذ التزاماتها حيال الاتفاق النووي مبديا استعداد طهران للتعاون الوثيق معه. وكانت دول الترويكا قد بررت قرارها بالرد على انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق، غير أنها أكدت عدم انضمامها إلى حملة الضغوط الأمريكية القصوى على إيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تطالب دول الترويكا بتحسين سلوكها حيال الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.