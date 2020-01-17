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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميناء طرابلس يستقبل 47 ألف طن من البنزين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
دخلت إلى ميناء طرابلس البحري السفينة “أنوار ليبيا” التابعة لوكالة “العالمية” للتوكيلات الملاحية حاملة على متنها شحنة تُقدّر بنحو 24 ألف طن من وقود البنزين.
وأشارت إدارة الميناء ضمن أحدث البيانات التي نشرتها إلى دخول السفينة “غاز اكسبلولر” التي تتبع أيضا لوكالة “العالمية” وعلى متنها نحو 2600 طن من الغاز المسال.
كما دخلت إلى أرصفة الميناء السفينة “أنوار إفريقيا” التي تتبع الوكيل الملاحي ذاته للسفينتين السابقتين محملة بأكثر من 24 ألف طن من وقود البنزين بالإضافة إلى دخول عدد من السفن المحملة بحاويات من البضائع والسلع المختلفة.
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