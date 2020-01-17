شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير خارجية إيران يبحث في مسقط مع نظيره الكندي قضية ”الطائرة الأوكرانية“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إلى العاصمة العمانية قادما من الهند، للقاء نظيره الكندي فرانسوا فيليب شامبين، لبحث مسألة قضية تحطم الطائرة الأوكرانية التي سقطت بصاروخ للحرس الثوري في الثامن من كانون الثاني/يناير الجاري، وقتل جميع ركابها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم: ”سيلتقي وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف مع وزير الخارجية الكندي في زيارة قصيرة للعاصمة مسقط خلال الساعات القليلة قادما من الهند“.

وأعلنت السلطات الإيرانية الأربعاء الماضي، عن تحديد هوية جميع ضحايا ركاب الطائرة الأوكرانية، بما فيهم طاقم الطائرة البالغ عددهم 176 راكبا، أغلبهم من المسافرين الإيرانيين.

وفي وقت سابق، طالب عباس موسوي، الدول المعنية بتحطم الطائرة الأوكرانية بما فيها كندا، بضرورة عدم تحويل قضية إسقاط الطائرة إلى قضية سياسية، مضيفا أن ”إيران أبدت تعاونا سلسا جدا فاق حد التوقعات مع وفود الدول المنكوبة“.