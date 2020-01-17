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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا منزعجة من عدم دعوة قطر لمؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
طالب وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” بدعوة قطر لمؤتمر برلين الذي من المقرر أن يُعقد الأحد المقبل بحضور دولي رفيع المستوى.
ولفت الوزير إلى أنه “يجب دعوة قطر للمؤتمر في حال وُجهت الدعوة إلى دولة الإمارات”، مشيراً إلى أن نجاح الاجتماع القادم يتوقف على استمرار وقف إطلاق النار بين مسلحي الوفاق والجيش الوطني.
وأشار أوغلو في حديث لقناة “سي إن إن التركية”، إلى أن وفدا تركيا سيتوجه يوم غد السبت إلى العاصمة الألمانية للمساهمة في صياغة البيان المشترك للقاء.
وأكد أن الرئيس رجب طيب أردوغان “أجرى اتصالات مع عدد من الزعماء، وفي مقدمتهم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لدعوتهم إلى المؤتمر”.
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