حفتر يتمسّك بمحاربة الإرهاب ونزع سلاح “المليشيات”

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

أكد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، تمسكه بالثوابت الوطنية، وأحقية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب ونزع سلاح المليشيات.

Advertisements

كما أكد المشير، خلال لقائه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، على حق الجيش الوطني في الحفاظ على سلامة ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن المشر حفتر عبّر خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية، فيما بحث الطرفان حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزمع عقده في برلين الأحد المقبل.

من جهته، أكد الوزير الألماني أن حفتر أبدى استعداده- من حيث المبدأ- للمشاركة في مؤتمر برلين، وكذلك الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الخارجية الألمانية عن هاس قوله إن المشير حفتر يريد المساهمة إلى حد كبير في إنجاح مؤتمر برلين، وهو على استعداد للمشاركة فيه، وقد وافق أيضا على الالتزام بالهدنة.