عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

كشف القائد الميداني في قوات الوفاق سليم قشوط أن القوات التركية نشرت أحدث مدفعها المضاد للطائرات ذاتية الدفع “Korkut” إلى ليبيا.



قشوط أوضح على صفحته الرسمية على فيسبوك – أن هذا الأمر يوضح مدى ثقة الأطراف في وعد وقف إطلاق النار العام لحفتر ونتائج مؤتمر برلين للسلام

القائد الميداني في قوات الوفاق قال “هل تعلمون لماذا كل هذا التسارع لانعقاد مؤتمر برلين” لفرض عدم توريد الأسلحة ولقطع الطريق أمام تركيا التي تورد السلام بطريقة شرعية، حسب قوله .

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وبين قشوط أن قائد الجيش خليفة حفتر لا توجد لديه مشكلة في تهريب السلاح من الحدود المصرية .

ودعت كل من تركيا وروسيا، الأربعاء الماضي قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج إلى وقف لإطلاق النار ابتداء من منتصف ليل الأحد الثاني عشر من يناير، لإعطاء فرصة للحل السلمي في مسعى لإيجاد تسوية سياسية للصراع الليبي.

وعقب لقاء جمع الرئيس التركي، رجب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في اسطنبول، دعت أنقرة وموسكو، إلى إنهاء الأعمال العدائية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في طرابلس، والمدن الليبية الأخرى.

وأضاف بيان صادر عن اجتماع الرئيسين أن الصراع الدائر “يقوض الأمن الإقليمي ويؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح والإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى”.

ورحبت الأمم المتحدة بدعوات وقف إطلاق النار، ودعت الأطراف الليبية إلى التعامل معها بإيجابية.

من جانبه، رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بما أسماه “مساعي الدول الصديقة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا”. وأكد المجلس في بيان: “حرصه الدائم على حقن الدماء وسلامة الوحدة الوطنية واعتماد الحل السياسي لإنهاء الأزمة”.قشوط : القوات التركية نشرت أحدث مدفعها المضاد للطائرات ذاتية الدفع