5 شركات جديدة تعلن إفلاسها في تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

أطاح إعصار الإفلاس الذي يجتاح الشركات التركية في جميع القطاعات بخمس ضحايا جدد، وذلك مع تواصل عجز السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام الرئيس التركي رجب أردوغان في إنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور.

ووفق صحيفة "خبردار"، لجأت 5 شركات تركية إلى المحكمة لإعلان إفلاسها بشكل رسمي، بعد عجزها عن تخطي الأزمات التي تمر بها من خلال إعلان تسوية إفلاسها في وقت سابق.

وذكرت الصحيفة أن شركات "أوز يورط" للإنشاءات، و"كوز" للمعمار، و"كوز" للأثاث، و"أغرفيس" للمنتجات الزراعية، و"ميهار" للسياحة، طلبت إشهار إفلاسها.

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وكانت الشركات المذكورة قد تقدمت بطلب في وقت سابق لتسوية إفلاسها، وهي خطوة تسبق إعلان الإفلاس بشكل رسمي.

ويمكن للشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر.

وبفضل هذا الإجراء، تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

وفي يوليو/تموز الماضي، كانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، قد كشفت عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية في تركيا خلال عام 2018

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، وصل إجمالي الشركات التي طلبت تسوية إفلاس من المحاكم التجارية إلى 2880 شركة.