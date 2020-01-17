مسؤول بالاتحاد الأوروبي: إيران لا تزال تتصرف في إطار الاتفاق النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

ذكر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أن إيران لا تزال تتصرف في إطار الاتفاق النووي.



وقال بوريل في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الجمعة إن شعور إيران بأنها لم تعد ملزمة بلوائح الاتفاق، لا يعني أنها انتهكته فعليا، وأضاف: "لا نزال نثق في المراجعة التي يجريها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".

يُذكر أن الاتفاق النووي يهدف إلى الحيلولة دون تطوير إيران لأسلحة نووية، إلا أنه يسمح لها بتطبيق برنامج نووي مدني. وفي المقابل يُجرى إلغاء العقوبات الاقتصادية على طهران، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت على نحو منفرد من الاتفاق وفرضت عقوبات مشددة مجددا على طهران.

Advertisements

وبعد عام من المحادثات، بدأت إيران لانسحاب تدريجيا من الاتفاق لدفع الأطراف الأخرى في الاتفاق إلى تجنب فرض العقوبات الأمريكية.

وقام الأوروبيون مؤخرا بتفعيل آلية تسوية النزاعات في الاتفاق، والتي من المفترض أن تجبر إيران على التفاوض.

وأكد بوريل أن هذه الآلية "في حد ذاتها ليست آلية لإعادة فرض عقوبات"، وقال: "لا أرى قرار وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على أنه تطبيق لمطلب ترامب لإنهاء الاتفاق".

يُذكر أن بوريل التقى مؤخرا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وتحدثا عن الاتفاق النووي.

وأكد بوريل في تصريحاته لـ"دير شبيجل" قائلا: "بالنسبة لنا الأمر لا يدور حول تغيير الحكومة الإيرانية".