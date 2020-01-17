5 دول تطالب إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

قالت خمس دول قُتل مواطنوها عندما أسقطت إيران طائرة ركاب، الأسبوع الماضي، إن على طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا.



ووفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء، ذكرت كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا، في بيان، صدر عقب اجتماع مسؤولين في لندن، اليوم (الخميس)، إن على إيران إجراء «تحقيق دولي شامل ومستقل وشفاف» في الحادث. وقالت الدول الخمس إنها ترحب بتعاون طهران حتى الآن.

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وكرّم وزيرا الخارجية الكندي والبريطاني مَن لقوا حتفهم في الطائرة، وشارك الوزير الكندي فرنسوا فيليب شامبين، والبريطاني دومينيك راب، مع وزراء خارجية أوكرانيا والسويد وأفغانستان، في إضاءة شموع لتأبين الضحايا في المفوضية الكندية العليا في لندن ووقفوا دقيقة صمت حداداً قبل بدء الاجتماع.

وكان للدول الخمس مواطنون في الطائرة المنكوبة التي سقطت في الثامن من يناير (كانون الثاني)، بعد قليل من مغادرتها طهران في طريقها إلى كييف. وشكّلت الدول الخمس مجموعة رد دولية لتنسيق خطواتها المقبلة، وطرحت أوكرانيا وكندا احتمال مقاضاة إيران.

واعترفت إيران، السبت، بأنها أسقطت الطائرة التابعة للخطوط الأوكرانية الدولية خطأً بعد أن أنكرت في البداية أي علاقة لها بالحادث.

وقُتل كل ركاب الطائرة البالغ عددهم 176 شخصاً ومن بينهم 57 كندياً، وكان أغلب مَن في الطائرة المنكوبة من الإيرانيين أو مزدوجي الجنسية والكثير منهم طلبة كانوا عائدين إلى جامعاتهم في الخارج أو إلى أسرهم في موطنهم بعد زيارة أقارب في إيران. وكان الكثير من الضحايا أكاديميين وباحثين وطلاباً لهم صلة بتسع عشرة جامعة كندية.