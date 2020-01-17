خبير سياسي: إرسال قوات تركية إلى ليبيا يعقد مهمة مؤتمر برلين والحل قد يأتي من روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

صرح رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف، بأن "اليونان تصطف بجانب مصر وإسرائيل وفرنسا وإيطاليا ضد تركيا فيما يتعلق بمشكلة غاز المتوسط، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب في أن يزورها خليفة حفتر في هذا التوقيت".

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وأشار الصيداوي، إلى أن إرسال أردوغان لقوات إلى ليبيا أمر يلقى رفضا من كل الأطراف وهو تحرك من شأنه أن يعقد مهمة مؤتمر برلين، لافتا إلى أن مشاركة روسيا بوفد دبلوماسي رفيع يعزز من فرص نجاح المؤتمر.

وكان قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أجرى محادثات في العاصمة اليونانية أثينا والتي تسبق مؤتمر السلام حول ليبيا الذي تستضيفه برلين الأحد.

يذكر أنه لم تتم دعوة اليونان للمشاركة في مؤتمر برلين، وهي ترفض الاتفاقات التي وقعتها حكومة طرابلس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي استبق مؤتمر برلين بإعلان نشر قوات تركية في طرابلس دعما لحكومة الوفاق ضد هجمات الجيش الليبي، فيما أعلنت روسيا عن مشاركتها في مؤتمر برلين بتمثيل على أعلى مستوى.