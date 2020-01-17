برلماني تونسي: تركيا تجر المنطقة للحرب.. وزيارة الغنوشي لأنقرة خطر علينا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

أكد النائب بالبرلمان التونسي منجي الرحوي، أن زيارة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إلى أنقرة خطر على أمن تونس، مشيراً إلى أن تركيا تجر المنطقة إلى حرب، وأن الغنوشي تورط في هذا بلقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وأوضح الرحوي - في مقابلة مع قناة (العربية) بثتها اليوم، الجمعة، - أن مسألة إزاحة الغنوشي عن رئاسة مجلس النواب مطروحة وأغلب الكتل تؤيدها، لافتا إلى أن أنقرة مركز تنظيم الإخوان في العالم.

وأثارت زيارة الغنوشي إلى تركيا غضبا شعبيا وبرلمانيا، حيث دعا النائب عن كتلة الديمقراطية، منجي الرحوي، خلال جلسة عامة للبرلمان التونسي، مساء الأربعاء، إلى ضرورة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام مجلس الأمن القومي التونسي على خلفية زيارته إلى تركيا ولقائه الرئيس رجب طيب أردوغان.