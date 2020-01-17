سقطرى.. تدشين توزيع مساعدات غذائية بمنطقة عرريهن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
الخليج 365
دشن وكيل اول محافظة سقطرى رائد الجريبي ،اليوم الجمعة، كانون الثاني 17، 2020، مشروع توزيع سلل غذائية على أهالي منطقة عرريهن بدعم من فريق عطاء المرأة الكويتية الانساني.
وبحسب وكالة "سبأ" يستفيد من المشروع الذي تنفذه مؤسسة سبرة التنموية 40 اسرة في منطقة عرريهن بمحافظة سقطرى.
واثنى الوكيل الجريبي على الجهود التنموية والاغاثية للاشقاء في دولة الكويت عبر مؤسساتها الانسانية ومنها فريق عطاء المرأة الكويتية.
وأكد أن مثل هذه المساعدات تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في المحافظ
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