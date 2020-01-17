شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العوج يبحث مع "اليونبس" دعم المشاريع الخدمية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج ، اليوم ، في العاصمة المؤقتة عدن ، مع وفد منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ( UNOPS)دعم المشاريع الخدمية في مختلف محافظات الجمهورية.

واطلع الوزير العوج بحضور القائم باعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي ، خلال لقائه ،مدير مشروع الكهرباء الطارئ زياد جابر ،ومستشار البرامج في المنظمة خلدون سالم ، على المشاريع الخدمية التي تنفذها المنظمة في مختلف محافظات الجمهورية وكذا المشاريع الجديدة المستهدفة.

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ووفق وكالة "سبأ" فقد جرى خلال اللقاء ، مناقشة الآلية المتبعة للمنظمة لتغطية الاحتياجات في عدد من المحافظات في قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات في مجال الدعم بأنظمة الطاقة الشمسية.

وأكد الوزير العوج ، على اهمية اعتماد وزارة التخطيط والتعاون الدولي المنسق الرئيسي لبقية الجهات المستفيدة لتكون على اطلاع تام بالمشاريع المنفذة..

كما أكد تقديم الوزارة كافة التسهيلات للمنظمات لتنفيذ اعمالها ومشاريعها في عدد من القطاعات لاحداث تنمية متكاملة..مشيداً بالجهود الكبيرة للمنظمة في عدد من القطاعات في مختلف المحافظات.