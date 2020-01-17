القوى العاملة: 25 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص

أعلن وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، أن 25 يناير 2020 " عيد الشرطة " إجازة ب أجر كامل للعاملين ب القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وقال الوزير، فى بيان، اليوم الجمعة، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجر ه عن هذا اليوم مثلى هذا ال أجر .

ويتقدم وزير القوى العاملة ، محمد سعفان، إلي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.