أردوغان يهاجم قائد الجيش الليبي: حفتر رجل لا يوثق به!

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر، "رجل غير موثوق".
وقال أردوغان للصحفيين عقب صلاة الجمعة في مدينة اسطنبول التركية، إن"حفتر رجل لا يوثق به، فقد واصل قصف مدينة طرابلس بالأمس".
في سياق آخر، أكد أردوغان أن ما يجري في محافظة إدلب السورية، "دليل واضح جدا على عدم التزام النظام السوري بالخطوة التي اتخذناها لوقف إطلاق النار".
وبشأن مقتل 3 عسكريين في منطقة عملية "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، قال أردوغان إنه "لا يمكن لأنقرة أن نبقي هذا الهجوم من دون رد".
ومن المقرر أن يحضر الرئيس التركي مؤتمر برلين حول ليبيا، المزمع عقده الأحد المقبل بدعوة من ألمانيا وبمشاركة حفتر وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، وعدد من زعماء العالم بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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