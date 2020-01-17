يازجي التقى وفدا من الرعايا الأنطاكية في لواء الاسكندرون

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ​يوحنا العاشر يازجي​ في المقر البطريركي في البلمند، وفدا من الرعايا الأنطاكية في لواء الاسكندرون ضم بعضا من الآباء الكهنة ومن رؤساء الأوقاف. وحضر اللقاء الوكيل البطريركي الأسقف أفرام معلولي.

ونقل الوفد المرافق إلى يازجي، "تحية ومحبة أبناء ​كنيسة​ أنطاكية في مهدها الأول في مدينة أنطاكية التاريخية وجوارها، واعتزازهم بالأصالة الإيمانية التي بقيت وتبقى لأكثر من ألفي عام ومنذ فجر المسيحية".

من جهته، أعرب يازجي عن اعتزازه بـ"إيمان وأصالة الأنطاكيين"، مشددا على "دور وواجب كنيسة أنطاكية في رعاية أبنائها رغم كل الظروف وفي كل الأمكنة". ونقل يازجي عبر الوفد تحيته ومحبته "لكل الأنطاكيين في ​اللواء​ وفي المهجر".