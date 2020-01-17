لافروف:6 مقاتلات أميركية كانت بسماء إيران عند إسقاط الطائرة الأوكرانية

أعلن وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​، أن "هناك ​تقارير​ مهمة تتحدث عن وجود 6 مقاتلات إف-35 أميركية في الأجواء ال​إيران​ية عند إسقاط الطائرة الأوكرانية"، مشيرا الى أن "إيران شعرت بالقلق إزاء هذه التقارير".

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